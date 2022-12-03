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Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

Kütahya’da, okul sporları küçük kızlar ve küçük erkekler bilek güreşi dalında, Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri, 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Kütahya'da, okul sporları küçük kızlar ve küçük erkekler bilek güreşi dalında, Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri, 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.


Okul Müdürü Kazım Gündüz, öğrencilerin Kütahya'da yapılan küçükler kız ve erkek sağ kol bilek güreşi müsabakalarında, 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz, küçükler kız ve erkek sol kol müsabakalarında da 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandıklarını söyledi.


Müdür Gündüz, ”Toplamda 10 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanan küçüklerimiz sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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