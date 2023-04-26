Köprüören Tek Termik Ortaokulu “Spor Tırmanışı" dalında 5 kupa, 20 madalya kazandı

Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da yapılan Okul Sporları "Spor Tırmanışı" dalında toplam 5 kupa, 20 madalya kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Kazım Gündüz,” Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da yapılan Okul Sporları "Spor Tırmanışı" dalında Küçük Kızlar il üçüncüsü, Küçük Erkekler il üçüncüsü, Yıldız Kızlar il üçüncüsü, Yıldız Erkekler il birincisi, Yıldız Karma takımı il birincisi olmuştur. Sporcularımız toplamda 5 kupa, 20 madalya kazanmışlardır. Yıldız Erkekler ve Yıldız Karma Takımımız Aydın ilinde yapılacak Türkiye Finallerinde Kütahya'mızı temsil edeceklerdir. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencilerimi tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyorum” dedi.