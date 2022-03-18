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Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları’nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları'nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.


Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında "Spor Tırmanışı " dalında Yıldız Karmada Kütahya Şampiyonu, Küçük Kızlarda Kütahya ikincisi, Küçük Erkeklerde Kütahya ikincisi, Yıldız Kızlarda Kütahya ikincisi ve Yıldız Erkeklerde Kütahya ikincisi oldu ve toplamda 5 kupa kazandı.


Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

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