Köprüören Tek Termik Ortaokulu'ndan örnek proje

Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu´nda yapılan ve Türkiye'de bir ilk olan “Kültürel Miras” temalı 4006-TÜBİTAK bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Verilen bilgiye göre, fuar kapsamında 23 proje sergilendiği TÜBİTAK'ın 6 bin TL hibe ettiği bilim fuarında her branştan 2 veya 3 proje ile katılım sağlandı. Fuar, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Şube Müdürleri İbrahim Aybek, Mustafa Ağca Okur, Okul Müdürleri, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, Proje Yürütücüsü Uğur Böcek ve okul öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin özverili çalışmasıyla organ bağışı, çömlek ve çini sanatının icrası, üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin eğitimi gibi toplum yararına katkı sunan ve kültürel değerlerimizi hatırlatan projeler sunuldu.

Fuar girişinde geçmişte kültürel mirasımıza önemli katkılar sunmuş şahsiyetlerin portreleri tablolaştırılarak hem bu kişileri tanıtma hem de unutulan değerleri hatırlatma amacıyla hazırlanan “Şahsiyetler Sergisi” büyük ilgi gördü.

Diğer taraftan “Can'lı Miras” adlı projeye konu olan organ bağışı için İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yetkililerin kurduğu stantta fuara katılan misafirlerden 21 kişi organ bağışçısı olarak organ ve doku bağış kartlarını yetkililerden aldı. Böylelikle vefattan sonra bir başkasının yaşamasına yardımcı olmak istediklerini beyan ederek birçok canın kurtarılabilecek olmasına öncülük ettiler. Bilim fuarının bir parçası olarak başlayan proje yoğun katılımla bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Çini ve çömlek atölyesi bulunan fuarda çini ustasının yönlendirmesiyle misafirlere, bu sanatların ne kadar büyük bir özen ve çabayla gerçekleştirildiği anlatıldı. Fuara katılan misafirlerden isteyenler çömlek atölyesinde uygulama yaptı.

Fuarda dikkat çeken projelerden biri de “Geçmişten Günümüze Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler” çalışması oldu. Proje kapsamında üstün zekalı bireyler ve bu bireylerin eğitiminde görev almış kişiler araştırılarak oluşturulan dergi ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

Osmanlı'da kılıç sporunun satrancı olarak kabul gören Matrakçı Nasuh tarafından geliştirilen Matrak oyunu fuarın ilgi çeken bir başka projesi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.