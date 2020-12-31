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Kore Gazisi Ali Kıran son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ali Kıran, son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ali Kıran, son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Gazisi Ali Kıran için Muharip Gaziler Mezarlığında düzenlenen cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul katıldı.


Ali Kıran'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Muharip Gaziler Mezarlığına defnedildi.


Vali Çelik, defin esnasında Kore Gazisi Ali Kıran'ın oğlu Kadir Kıran'a Türk bayrağı takdim edip sabırlar diledi.

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