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Kore gazisi Hüseyin Tırpan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Tırpan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Tırpan, son yolculuğuna uğurlandı.


Kore Gazisi Hüseyin Tırpan için Ulu Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.


Cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, bazı daire müdürleri, Kore gazisi Hüseyin Tırpan'ın yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Kore gazisi Hüseyin Tırpan'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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