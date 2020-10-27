Korona sanata yöneltti

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Gökhan Güçlü, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Elifnaz Saatcı ile birlikte “Şehir” şarkısını yaptı.

KSBÜ öğrencilerimiz pandemi dönemi sanatsal alanda farklı çalışmalar ortaya çıkarıyor. Eğitimleri dışında sanatsal alandaki yeteneklerini keşfeden öğrencilerimiz, üniversitemiz tarafından da destekleniyor. “Sosyokültürel Etkinlikler” dersleri ile hem Kütahya'yı tanıyorlar hem de sanatsal alandaki yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor.

KSBÜ Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Gökhan Güçlü, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencisi Elifnaz Saatcı ile yaptıkları şarkıyla ilgili, “Kendi aramızda müzik yapmak istedik; söz, beste ve müziği bana ait olan ve Elifnaz'ın söylediği ‘Şehir' isimli parçayı oluşturduk. Şarkımız 22 Ekim 2020 tarihinde yayına farklı platformlarda dinleyicilere sunuldu. Amacımız izlenme ve para kazanma kesinlikle değil. Biz müziğe ilgi duyan, henüz bu işte amatör ama hevesli birer öğrenciyiz. Elimizde bir projemiz olsun amacıyla yaptığımız bu şarkı umarım hoşunuza gider. Pandemi dönemi herkese moral olsun dileğiyle. Şarkıya desteklerinden dolayı Anıl Olgun ve Selçuk Dim'e çok teşekkür ediyorum” dedi.