Korona virüs balık satışlarını arttırdı

Kütahya'nın Hisarcık ilesinde Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar protein ve omega 3 bakımından zengin besinlerden biri olan balığı tercih ediyor.

Balıkçı esnafı Hüseyin Coşar, son günlerde Korona virüs salgınından dolayı omega 3 içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren balık satışlarında artış gözlendiğini söyledi.

Coşar,” Genellikle deniz ürünleri, omega 3 balık yağı içeren ürünlerin başında gelmektedir. Bu nedenle Korona virüs endişesi taşıyan, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler vatandaşlar protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığı tercih etmektedirler. Balık satışlarından çok memnunuz” dedi.