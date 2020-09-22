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Korona virüs hastalığından öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 47 yaşındaki Tecelli Kırdök, korona virüs (Covid-19) hastalığından hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 47 yaşındaki Tecelli Kırdök, korona virüs (Covid-19) hastalığından hayatını kaybetti. Cenazesi Altıntaş ilçesi Oysu köyü mezarlığına defnedilen Kırdök'ün, cenaze sonrası tabutu yakıldı.


Altıntaş Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, yaptığı açıklamada, 'Tecelli Kırdök Eskişehir'de ikamet ediyor. Cuma günü rahatsızlığından dolayı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kendi aracıyla gitmiş. Hastanede yapılan test sonucu Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmış. Solunum yetmezliği yaşayınca hastaneye yatırmışlar. Kendi arabasıyla gittiği hastaneden pazartesi ölüm haberini aldık. 3 çocuğundan ikisi Almanya'da olduğu için ve eşi karantinada olduğu için cenazesine çocukları ve eşi katılamadı. Köy mezarlığımıza Eskişehir'den cenaze arabasıyla getirildi. Defin işlemleri sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı. Cenaze sonrası tabutun içerisine görevlilerin özel kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyarak bize söylendiği gibi tabutu dayısı ile birlikte yaktık. Tüm vatandaşlarımızı bu hastalık konusunda devletimizin istediği tedbirlere uymaya davet ediyorum. 47 yaşında hayatını kaybeden Tecelli Kırdök'e Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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