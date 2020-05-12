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Korona virüs nedeniyle sosyal yardımlar yoğunlaştı

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs (Covid 19) nedeniyle artan sosyal yardımları değerlendirdi.

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Korona virüs (Covid 19) nedeniyle artan sosyal yardımları değerlendirdi.


Kaymakam Halim, “Ekonomik istikrar paketi kapsamında, PTT aracılı ile ilçemiz genelinde 2 bin 120 muhtaç haneye bin'er TL olmak üzere, birinci faz olarak toplam 2 milyon 120 bin TL ödeme yapıldı. İkinci faz olarak adlandırılan ve ilk fazdan yararlanmamış vatandaşları kapsayan ödemelerde ise bin 557 aileye hane başı bin'er TL yardım ödemesi PTT personeli marifetiyle jandarma, polis ve bekçiler eşliğinde adresteki vatandaşlara ulaştırıldı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise devam ediyor. 2 bin 445 başvuru sonuçlandırıldı. Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Mart ayında, 151 haneye 53 bin 427 TL nakdi yardım yapıldı. Nisan ayında, 463 haneye 194 bin 129 TL nakdi yardım ve 168 haneye 31 bin 920 TL tutarında gıda kolisi yardımı yapıldı. 01 Mayıs tarihinden bu yana 423 haneye 212 bin 300 TL nakdi yardım ve 25 haneye 4 bin 750 TL tutarında gıda kolisi yardımı yapıldı. Son üç ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplam 496 bin 526 TL nakdi-ayni-sosyal yardım, vatandaşlarımızın ev adresine ulaştırıldı” diye konuştu.

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