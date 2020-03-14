Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde kullanılan tespihler toplatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Korona virüsten korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki camilerde kullanılan tespihler toplatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dünya genelinde görülen Korona virüsün Türkiye'de de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ilçedeki tüm camilerde bulunan tespihler toplanarak, cemaatin kendi tespihlerini kullanmaları istendi.