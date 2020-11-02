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Korona virüsü yenen Başkan Çalışkan, göreve başladı

Kütahya’nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yakalandığı Korona virüs (Covid19) hastalığını yenerek görevine başladı.

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yakalandığı Korona virüs (Covid19) hastalığını yenerek görevine başladı.


10 gün önce eşi ile birlikte yaptırdıkları Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedavi sürecine başlanan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sağlığına kavuşarak görevine geri döndü.


Karantina süresince kendisine verdikleri destek için hemşerilerine şükran dileklerini sunan Başkan Fatih Çalışkan, “Covid-19 sebebiyle evimde karantinada olduğumu duyarak arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren, dualarını esirgemeyen sıkıntımızı paylaşan, telefonla arayıp ta cevap veremediğim, arayamadığım tüm sevenlerimize teşekkür ediyorum. Bu gün itibariyle karantinam bitmiş olup, hepinizden Allah razı olsun” dedi.

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