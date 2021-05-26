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Köy arazi yolunda düzeltme ve genişletme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi eski Doğanlar köyü arazi yolunda düzeltme ve genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi eski Doğanlar köyü arazi yolunda düzeltme ve genişletme çalışması gerçekleştirildi.


Köy Hizmetleri ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometrelik eski Doğanlar köyü arazi yolunda iş makinesiyle düzeltme ve genişletme çalışması yapıldı.


Arazi sahipleri, arazi yolunda yapılan düzeltme ve genişletme çalışmaları sayesinde özellikle araçlarıyla arazilerine daha rahat ulaşacaklarını belirterek, Köy Hizmetleri ekiplerine teşekkür ettiler.

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