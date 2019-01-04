Köy camiinde hafızlık kursu alıyorlar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy'de okullarından arta kalan zamanlarını hafızlık kursunda geçiren beş öğrenci büyük takdir topluyor.

Köy İmamı tarafından akşam saatlerinde verilen kursa katılan beş öğrenci, hafız olma yolunda ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Aslanapa Esenköy İmam Hatibi Furkan Aslan, yaptığı açıklamada, ''Çocuklar hafızlık yapmak için ezber aşamasındalar. Talimli bir şekilde tashihi huruf okuyoruz. Bir yandan da yüzünden okumalarını geliştirmek için çalışıyoruz. Okulları olduğu için Akşam İle Yatsı vakti arasında ders veriyoruz. Amacımız geleceğin hafızları olacağına inandığımız çocuklarımıza küçük yaşata sağlam bir alt yapı oluşturarak eğitim vermek. Rabbim utandırmasın'' diye konuştu.(YD-EFE)