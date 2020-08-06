‘Köy Konut Projesi'ne 8 bin 389 başvuru

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 83 köyün 79'undan, toplam 8 bin 389 kişinin ‘Köy Konut Projesi'ne başvuru yaptığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylerde planlı ve sağlıklı bir yerleşim düzeni oluşturularak, sosyal ve ekonomik alt yapı tesis edileceğini, sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirileceğini, köye götürülen hizmetlerin artırılacağını, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ‘Köy Konut Projesi'nin gerçekleştirileceğini belirtti. Kaymakam Halim “ Köy konut projeleriyle, köyde yaşayan vatandaşlarımız az peşinat, düşük taksit, uzun vadeler ile konut sahibi olabilecek. Bu konutlar güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir olacak. Bu sayede kırsalda iş gücü istihdam edilecek ve kalitesi iyileştirilecek. Simav Kaymakamlığı olarak, 83 köyümüzün 79'undan ‘Köy Konut Projesi'ne toplam 8 bin 389 başvuru aldık. Başvuru dosyasını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'na gönderdik” dedi.