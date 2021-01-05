İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy mezarlığının temizliğini gönüllüler yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde mezarlığın temizliği, gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde mezarlığın temizliği, gönüllü vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.


Karbasan köyünde mezarlığın temizlenmesi için Muhtar Mehmet Bilkaya önderliğinde bir araya gelen 10 köylü, mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaç dallarını budadılar.


Her yıl mezarlığı gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlediklerini belirten Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, "Bu yıl da yine hayırsever halkımızla ele ele vererek mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Yabancı otları çapalayıp, ağaçların dallarını budadık. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açtık. Temizlik çalışmaları bir gün içinde tamamlandı. Temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.