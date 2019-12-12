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Köy mezarlık yoluna kilitli parke taşı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde köy mezarlığı yoluna kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde köy mezarlığı yoluna kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Köy Muhtarı Nevzat Güner, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından mezarlık yolu için gönderilen 900 metrekare kilitli parke taşının döşeme çalışmalarının hava şartlarının iyi gitmesi durumunda hafta sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.


Güner,” Köyümüzün 400 metre uzunluğundaki mezarlık yolu özellikle ağır kış aylarında çamur deryası haline gelmekte, bu nedenle cenaze defin işlemlerimiz esnasında büyük sıkıntı çekmekteydik. Yolun döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla bu sıkıntılar ortadan kalkacak. Mezarlık yolumuza kilitli parke taşı döşenmesine katkıda bulunan İlçe Kaymakamımız Buğra Karadağ'a, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var'a ve İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ile Mustafa Şen'e çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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