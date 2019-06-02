Köy muhtarından 500 kişilik iftar yemeği

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyü muhtarlığı tarafından yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Başkanı Ali Bursa ve köy muhtarları, Büyükaslıhanlar muhtarlığının okul bahçesinde düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemek sonrası konuşan Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca tüm köylerimizde iftar yemeğine katıldık. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini gördük ve vatandaşlarımızla beraber yaşadık. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında var olan birlik şahsımı her zaman mutlu ve huzurlu etmiştir. Gittiğimiz her davette bize eşlik eden Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç'a çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.