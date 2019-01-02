Köy odasında kurs

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan çini kursunda zor şartlarda kurs gören öğrencilerin eserleri büyük takdir topluyor.

Küçük bir köy odasını sınıf olarak kullanan 14 bayan kursiyer ürettiikleri eserlerle parmak ısırtıyorlar. Odun sobası ile ısınan kursiyerler, soğuktan üşüyen titreyen ellerini ısıtıp, daha sonra fırçayı eline alıp geçiyorlar tabakların başına.

İlçeye bağlı Pınarbaşı köyünde deneyimli Usta Öğretici Dilek Saybir tarafından yürütülen kurs, bu zor şartlar altında oldukça başarılı ürünler veriyor.

Kursiyerlerin gayretli ve azimli çalışmaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Çini tabak ve farklı ürünleri üreten bayanlar ev ekonomilerine katkıda bulunmak için kursu başarıyla bitirmeye gayret ediyorlar. Bölgede son yıllarda özellikle köylerde çini sanatının gelişmesinde, Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan'ın gayretleri büyük takdir görüyor.(YD-EFE)