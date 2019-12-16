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Köy okullarına anlamlı destek

Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki köy okulları yararına ’’Ankara sanayi devleri’’ çalışanları halı saha turnuvası düzenledi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki köy okulları yararına ''Ankara sanayi devleri'' çalışanları halı saha turnuvası düzenledi. Tunuvadan elde edilen gelirin tamamı köy okullarına aktarıldı.


Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ''Ankara sanayi devleri çalışanlarının, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ankara'da düzenlemiş oldukları futbol turnuvası neticesinde, elde ettikleri gelirle ilçemize bağlı Ören Köyü Ortaokulu, Tokul ve Aslıhanlar köyleri ilkokullarına yardım yapılmıştır. Ayrıca Ören Ortaokulunun koridorları, öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla matematik sokağı, Türkçe sokağı, tarih sokağı, müzik ve spor sokağı olarak düzenlenmiş ve açılışı yapılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ankara sanayi devleri çalışanlarına, katkı sağlayan firmalara teşekkür ederiz'' dedi.

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