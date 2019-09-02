İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy okullarına 'Çocukça Palatformu' dokunuşu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ’Çocukça Platformu’ tarafından Yeşilyurt Köyü İlkokulu’nda boyama ve tamirat proje etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 'Çocukça Platformu' tarafından Yeşilyurt Köyü İlkokulu'nda boyama ve tamirat proje etkinlikleri gerçekleştirildi.


Altıntaş ilçesi Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin organize ettiği ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin de destek verdiği proje ilgi gördü.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu Çocukça platformu üyesi gönüllü gençler, köy okullarını güzelleştirmek için çalışma yürütüyor. Yeşilyurt köyü ilkokulumuzda boya, temizlik,tamirat ve güzelleştirme çalışmaları yaptılar. Kendilerine bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.


Yeşilyurt Köyü Muhtarlığı, 'Çocukça Platformu' üyelerine çalışmaları boyunca ikramlarda bulundu ve yaptıkları bu örnek çalışma için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.