Köy okullarına 'Çocukça Palatformu' dokunuşu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 'Çocukça Platformu' tarafından Yeşilyurt Köyü İlkokulu'nda boyama ve tamirat proje etkinlikleri gerçekleştirildi.

Altıntaş ilçesi Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin organize ettiği ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin de destek verdiği proje ilgi gördü.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu Çocukça platformu üyesi gönüllü gençler, köy okullarını güzelleştirmek için çalışma yürütüyor. Yeşilyurt köyü ilkokulumuzda boya, temizlik,tamirat ve güzelleştirme çalışmaları yaptılar. Kendilerine bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Yeşilyurt Köyü Muhtarlığı, 'Çocukça Platformu' üyelerine çalışmaları boyunca ikramlarda bulundu ve yaptıkları bu örnek çalışma için teşekkür etti.