Köy okulu kütüphanesine 650 adet kitap yardımı

Uğur Saylan öncülüğünde, idareciler, akademisyenler ve öğrencilerin desteğiyle Emet ilçesine bağlı Günlüce Ortaokulu'nda yeni açılmış olan kütüphane için 650 adet kitap bağışında bulunuldu.

Emet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görörevlisi Dr. Uğur Sayan, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Kılıç, Müdür Yardımcısı Tuğba Kanmaz, Emet MYO Sekreteri Ömer Büyük ve beraberinde öğrenciler çocuklar için hazırlanan kitapları Günlüce Ortaokulu'na teslim etti.

Günlüce Ortaokulu Müdürü Cahit Öncel ve beraberinde öğretmen ve öğrenciler okul kütüphanesi için bağış yapılan 650 kitap için mutluluklarını gizleyemedi.

Günlüce Ortaokulu Müdürü Cahit Öncel, “Kitap bağışı demek gelecek kurtarmak demektir. Kütüphanemize kitap toplamak için emek sarf eden herkese minneti borç biliyorum ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni neslin ufkunu açmak, daha güzel bir ülkede yaşamak için kitap okumanın önemi belirten Emet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Uğur Saylan, ''Bu bağlamda Günlüce Ortaokulu Kütüphanesi için toplanan kitaplarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yardımlaşma duygusunun ilelebet devam etmesini temenni ediyorum.”diye konuştu.(YD-EFE)