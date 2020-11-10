Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü dolayısıyla 30 ortaokul öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'i oluşturdu.

Dereköy Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Zeynep Özer nezaretinde bir hafta boyunca çalışma yaptı. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 82'nci ölüm yıldönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati gösteren okul bahçesindeki koreografi, drone ile görüntülendi. Okul Müdürü Ali Osman Kılıç'ın komutuyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.