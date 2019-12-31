Köy okulunda kitap okuma etkinliği

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç” projesi kapsamında Emet ilçesi Günlüce Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen okuma etkinliğine katıldı.

Emet Günlüce Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, Günlüce Ortaokulu Müdürü Cahit Öncel, öğretmenler, öğrenciler, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan ve bazı veliler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, okuma etkinliğinin sonunda yapmış olduğu konuşmada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramında “ Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç ” Projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında startını verdiğimiz kitap okuma kampanyamızda öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla 1 (Bir) Milyonuncu sayfayı geçmiş bulunuyoruz. Bu da bizleri son derece memnun etmiştir. Bu projenin kısa sürede bu kadar başarılı olmasında emeği geçenleri ve katılımcıları tebrik ediyor, teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Günlüce Ortaokulu'nda sone eren okuma etkinliğinin ardından yan binada bulunan Günlüce ilkokulu'nu da ziyaret eden Kaymakam Çiçek, 2. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, onlarla kısa süreli sohbetler etti ve hikaye kitaplarından bölümler okutturdu.