Köy okulunda kültür müzesi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu kültür müzesi ilgi görüyor.

Öğrenciler, evlerinde ve okulda bulunan yöreye ait kültürel ve tarihi eserleri toplayarak sınıflarında müze kurdular.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzede 100-150 yıl öncesine ait kullanılan malzemeler, gelinlikler, efe kıyafetleri, bıçaklar, gamalar gibi eşyalar sergileniyor. Sınıf müzesindeki tarihi ve kültürel eşyalar bir hafta boyunca gezilebilecek.

Kültür müzesini gezmeye gelenlere öğrenciler tarafından tanıtımlar yapılıyor. Öğrenciler, müzedeki eşyaların ne işe yaradığını ve nerede kullanıldığını anlatıyor.

3. sınıf öğrencisi Kübra Karaköse, "Hem yerli malı haftasını kullanmak için hem de kültürümüzü diğer arkadaşlarıma tanıtmak için bu müze'yi açmış bulunmaktayız" dedi.

Sınıf öğretmeni Ezgi Merve Aldaş Mert, " Elimizde bulunan ürünlerin büyük bir çoğunluğu atalarımızdan kalma eşyalardır. İçerisinde Osmanlı döneminden kalma fesler, bıçaklar, halılar da bulunmaktadır, Bu şekilde hem çevremize fayda oluyoruz hem de kültürümüze faydalı oluyoruz" diye konuştu.