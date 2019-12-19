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Köy okulunda şiir dinletisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulunda "Değerlerimizle Şiirlerimiz" konulu şiir dinletisi düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulunda "Değerlerimizle Şiirlerimiz" konulu şiir dinletisi düzenlendi.


Türkçe öğretmeni Arif Sinan Güngör rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Değerlerimizle Şiirlerimiz" konulu şiir dinletisi ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Salim Teoman Okuş,” Düzenlediğimiz şiir gecesiyle, milletimizin genlerinde var olan, fakat günümüzde pek dikkat edilmeyen değerlerimizi hatırlatmak, gülerken düşünmek, bu vesileyle okul veli birlikteliğini arttırmayı amaçladık. Şiir gecesi sayesinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle hoş bir akşam geçirdiler” dedi.

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