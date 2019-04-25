Köy okulundan Ankara'ya ziyaret

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Sofular Köyü'nde eğitim veren Sofular İlk ve Orta Okulu öğrencileri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı münasebetiyle Ankara'yı ziyaret etti.

Öğrenciler 1. Meclis 2. Meclis 3. Meclis'i sırasıyla ziyaret ettiler. Öğrenciler mecliste meclisin yapım aşamaları dahil olmak üzere milletvekillerinin çalışma prensiplerini rehber eşliğinde öğrendiler. Daha sonra meclis lokantasında yemek yiyen öğrencileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ karşıladı.

Ardından Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde sırasıyla Aslanlı Yoldan yürüyüp müzeleri ziyaret ettiler.

Daha sonra Atatürk mozolesi ziyaret edip dualar eden öğrencilerden 8. Sınıf öğrencisi Ahmet Vural, “Bu Anıtı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü eğitim hayatımızda sürekli duyuyoruz yaptıklarını öğreniyoruz fakat onun ebedi istiratgahını ziyaret edip kullandığı eşyaları okumuş olduğu kitapları görmek beni daha da etkiledi. Gezdiğimiz müzelerde İnkılap tarihi dersini canlı olarak yaşamış gibi olduk. Kurtuluş savaşının Türk tarihinde ki yerini daha iyi kavrayabildiğimi düşünüyorum. Bu tür geziler bizleri hem kültürel yönden hemde milli tarihimizi anlayabilme açısından çok olumlu yönde etkilemekte okulumuzda bu konuda oldukça başarılı, öğretmenlerimize Anıtkabir'e geldik şimdi de Selanik'e gitmemiz gerekiyor diye söylediğimde onunda bir gün olacağını bana söylediler" dedi.

Anıtkabir ziyaretini tamamlayan öğrenciler daha sonra İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergâhını ziyaret edip İstiklal marşının yazılış sürecini hologramlar üzerinden öğrendiler.

Gezinin sorumlusu ve aynı zamanda da okul Müdürü Ali İhsan Poslu, "Öğretmenlerimizin gittiğimiz ve ziyaret ettiğimiz yerlerde öğrencilere anlattıkları konuları canlı ve görsel olarak gösterebilmiş olmaları bu tür okul gezilerinin önemini bana bir kez daha gösterdi. Belki de hayatında hiç Ankara'ya gelemeyecek öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizi bu durumdan faydalandırabilmek bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.