Köy ortaokulu projesine 'Eğitimde Yenilik ve Girişimcilik' özel ödülü

eTwinning Ulusal Konferansında Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunun, "My Name is Leader" isimli projesi Eğitimde Yenilik ve Girişimcilik dalında özel ödül almaya hak kazandı.

Proje ekibi adına proje kurucusuna özel ödül takdim edildi. 42 bin başvuru arasından özel ödül alan 10 projeden bir tanesi de "My Name is Leader" projesi oldu. Ayrıca Eğitimde Yenilik ve Girişimcilik dalında Türkiye 3'üncüsü.5 ülke, 21 öğretmen ve 100'ün üzerinde öğrencinin katıldığı projeye Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Türkçe öğretmeni Habibe Doğruoğlu rehberliğinde üç 8.sınıf öğrencisi katılım sağladı. Proje ulusal kalite etiketi almanın yanında özel ödülle de taçlandırılmış oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehit Fatih Seven Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç," Okulumuzun ismini kaliteli, başarılı projelerle ülke çapında duyuran projeye katılım sağlayan Türkçe Öğretmenim Habibe Doğruoğlu'nu ve projeyi yürüten öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum " dedi.