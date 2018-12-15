Köy yolları açık

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Özel İdare-Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin kar yağan bölgelerde yolları sürekli olarak açık tuttuğu bildirildi.

Özel İdare ekipleri yağan kar ile birlikte köy yollarının kapanmaması için yaptığı çalışmalar ile takdir topladı.

Balıköy yolu Alınca mevkisi ile Köprücek - Şapçı- Çamalan köy yolları ile diğer köy yollarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile yollar tüm köylerde açık tutuldu. (Tİ - EFE)