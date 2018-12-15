İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy yolları açık

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Özel İdare-Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin kar yağan bölgelerde yolları sürekli olarak açık tuttuğu bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Özel İdare-Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin kar yağan bölgelerde yolları sürekli olarak açık tuttuğu bildirildi.


Özel İdare ekipleri yağan kar ile birlikte köy yollarının kapanmaması için yaptığı çalışmalar ile takdir topladı.


Balıköy yolu Alınca mevkisi ile Köprücek - Şapçı- Çamalan köy yolları ile diğer köy yollarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile yollar tüm köylerde açık tutuldu. (Tİ - EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.