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Köy yollarını inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı’nın Yörgüç, Bozbelen ile Domaniç’in Böçen, Güney köylerinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan yolları inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı'nın Yörgüç, Bozbelen ile Domaniç'in Böçen, Güney köylerinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan yolları inceledi.


Çalışmaların hızlı şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında imzalanan bir milyon 400 bin TL tutarındaki protokol kapsamında Yörgüç- Bozbelen köyleri arasındaki 4 kilometre yolda BSK sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Köyleri ziyaretleri esnasında Telekom İl Müdürü Fatih Özgül'le de görüşen Vali Çelik, iletişim kalitesinin artırılması için İl Özel İdaresi ile Telekom iş birliğinde köylere fiber kablo döşeneceğini, güzergah çalışmalarının başlatıldığını söyledi.


Vali Çelik'e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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