Köy yolunda genişletme ve düzenleme çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde arazi yolunda genişletme ve düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 9 hane ve 24 kişiden oluşan Kapaklı Mahallesinde bulunan vatandaşların büyük ihtiyaç duyduğu yolun genişletme ve düzenleme çalışmalarının tamamladığını söyledi.

Muhtar Bilkaya,” Cevizli Yaylaya giden yol genişletme ve düzenleme çalışması yapılmadan önce tek araçlık, engebeli ve çok taşlık bir yoldu. Ayrıca köyümüzün kışın yakacak ihtiyacı verildiği zamanlarda traktörlerle odun getirildiği esnada köylülerimizin büyük sıkıntı çektikleri yolun yapımının seneler sonra tamamlanması bizleri memnun etmiştir. Bu sayede hem mahallede ikamet eden vatandaşlarımız, hem de köydeki vatandaşlarımız için çileli ve sıkıntılı bir yol olmaktan çıkmış, rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecekleri yol konumuna gelmiştir. Yolun yapımında büyük katkısı olan Kaymakamımız Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar'a, yolun yapılmasında emek sarf eden orman çalışanlarına ve emeği geçen herkese şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.