Köyde dikiş nakış sergisi açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Demiroluk köyünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Makine nakışları'' kursu sergisi açıldı.Kursiyerler açılışa katılan misafirleri kendi ürettikleri yöreye has elbiselerle karşıladılar.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Demiroluk köyündeki makine nakışları kursumuzun sergisini açtık. Kursiyerlerin birbirinden değerli el emeklerini köy halkının beğenisine sunduk. Bu proje ile köylü vatandaşlarımızın aldıkları eğitim ile üretim yapıp aile bütçelerine katkıda bulunmalarını hedefledik. Kursiyerlerimiz kısa sürede büyük işler başardılar ve bugün sergilerini açtılar. Kursiyerlerimizin yetişmesinde emeği geçen usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Köylerimizde meslek edindirmeye yönelik kurslarımız devam edecek'' ifadelerini kullandı.