Köyde ekmek fırını yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde Ramazan Şahin'e ait uzun süreden beri kullanılmayan tek katlı ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye sıçramadan yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, zarar gören fırın kullanılmaz hale geldi.