İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyde ekmek fırını yangını

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu tek katlı ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde Ramazan Şahin'e ait uzun süreden beri kullanılmayan tek katlı ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye sıçramadan yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, zarar gören fırın kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.