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Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hamam Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamam Köyünde sulama kanalları vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.


Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, açık sulama kanalları kenarındaki yabani otları ve kanal içlerini temizlediler.


Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan, her yıl sulama kanallarını köy halkıyla birlikte imece usulü temizlediklerini belirterek, "Halkımızla el ele vererek yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarında kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Kanal temizleme çalışmalarına bizzat katılan ve destek verenlerden Allah razı olsun" dedi.

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