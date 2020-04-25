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Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Bey Köyünde sulama kanallarının temizliği imece usulü gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Bey Köyünde sulama kanallarının temizliği imece usulü gerçekleştirildi.


Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, açık sulama kanalı kenarındaki yabani otları ve kanal içlerini temizlediler.


Köy halkıyla el ele vererek yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarının temizliğini tamamladıklarını söyleyen Köy Muhtarı Tuncay Kocabaş, kanal temizleme çalışmalarına katılan köylülere teşekkür etti.

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