Köyde kan bağışı kampanyası

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde düzenlenen kan bağış kampanyası ilgi gördü.

Günlüce Köy Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasını duyan vatandaşlarımız tarlalarında işlerini bırakıp bağış yapmak için geldiler. Korona virüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren Günlüce köyü halkına teşekkür ediyorum'' dedi.