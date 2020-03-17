Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında dezenfektan çalışması yapıldığı bildirildi.

Köy Muhtarı Mustafa Altın, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı köy halkının sağlığını korumak amacıyla cami, cem evi, kahvehane ve tuvaletlerde dezenfektan çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini söyledi.