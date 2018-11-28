Köyde Masa Tenisi Kursu Açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Karbasan köyünde “Masa Tenisi Kursu” açıldı.

Usta öğreticiler Bilal Karadana ve İsmail Gülmez nezaretinde iki gurup halinde açılan toplam 120 saat süreli Masa Tenisi Kursuna 24 öğrenci katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onları spor etkinliklerine yönlendirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açtıkları Masa Tenisi Kursuyla öğrencilere önemli bir spor dalı olan masa tenisini sevdirmeyi ve önemini anlatmayı amaçladıklarını söyleyerek, desteklerinden dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya'ya teşekkür etti.(MA-EFE)