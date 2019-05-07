Köyde trikotaj sergisi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Hacımahmet köyünde trikotaj sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Hacımahmut köyünde gerçekleştirilen sergi açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlarla beraber sergiyi gezen Kaymakam Berber, kursiyerler ile fotoğraf çektirerek sergide beğendiği bir ürünü de hediye olarak satın aldı. Kaymakam Berber yaptığı açıklamada, "6 ay süren ve 12 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği trikotaj sergisini gezdik. Oldukça güzel eserler ortaya çıkmış. Amacımız köylerimizde aile ekonomisine doğrudan katkı saplayacak bu tip kursların ve sergilerin sayısını arttırmak. Bu eserlerde emeği olan tüm kadın kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.