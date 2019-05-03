'Köyde zaman durdu kitap okundu'

Kütahya'da kitap okuma alışkanlığını bir kültür haline getirebilmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Zaman Dursun, Kütahya Okusun" projesi kapsamında Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde 20:30'da kitap okuma saati düzenlendi.

Sofular Köyünde düzenlenen 'Zaman Dursun Kütahya Okusun' projesi çerçevesinde düzenlenen kitap okuma programına 7'den 70 herkes katıldı. Köy kahvehanelerinde 20:30'da düzenlenen kitap okuma programına ihtiyarı, genci ve çoğuyla birlikte tüm köylüler büyük ilgi gösterdi.

Köyde düzenlenen kitap okuma programına katılan vatandaşlar, "Zaman Dursun Kütahya Okusun, projesi ile kitap okumanın zevkine vardık. Azda olsa her gün kitap okuyacağız. Çocuklarımızla beraber kitap okuduk. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ederiz" dediler.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vatandaşlarımıza kitap okuma aşkını yerleştirmek amacıyla düzenlemiş olduğu geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olmak bizi mutlu etmektedir. Bu gün gerçekten sofular köyünde Zaman Durdu Kütahya okudu. Bütün vatandaşlarımızın 7'den 70'e kadar herkes okumanın zevkini tattı ve ertesi günü iple çekeceklerini beyan ettiler. Okumanın zevkini bir defa aldıktan sonra arkası gelecektir. Bu projeyi hazırlayıp bize sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyoruz.Bu hareketin gönüllü fedaileri olarak çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz" dedi.