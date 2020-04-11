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Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde başlatılan bahar temizliği gece de devam etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde başlatılan bahar temizliği gece de devam etti.


Köy Muhtarı Ömer Altın'ın da katıldığı sokakların süpürülüp, otların temizlendiği temizlik çalışması gece geç saatlere kadar sürerken, özellikle gençlerden büyük katılım oldu.


Bahar temizliğine katılanlar teşekkür eden Muhtarı Ömer Altın, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliğine de önem vermenin gerekliliğine işaret etti.

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