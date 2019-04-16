Köydeki kadınlar için Kur'an-ı Kerim kursu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Kızık köyünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlar için açılan Kur'an-ı Kerim öğrenme kursu büyük ilgi görüyor.

Gelen talepler üzerine "Elif Ba" ile başlayarak Kur'an-ı kerim öğrenme kursunu açtıklarını belirten Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, ''Köyümüzde yaşlısı genci birçok bayan kursiyerimiz kursumuza katılıyor. İlgi beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Kursiyerlerimizin öğrenme azmi kurs hocalarımızda büyük mennuniyet yaratıyor. Özellikle 60 yaş üzeri çok sayıda kursiyerimizin olması ve çok çabuk şekilde Kur'an-ı kerim öğrenmek için çaba sarfetmeleri bizleri oldukça menun ediyor. Diğer köylerimiz de gerekli araştırmaları yapıp kurs açmayı plaNlıyoruz'' diye konuştu.