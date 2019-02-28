Köydeki kadınlar 'tarih kokan kıyafet' üretiyor

Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Haydarlar köyünde açılan giyim kursunda tarih kokan kıyafetler üretiliyor.

Usta Öğretici olarak görev yapan Yasemin Demirci önemli bir çalışmaya imza atıyor. Çalıştığı köyün tarihi ve kültürü üzerine yoğunlaşan Yasemin Demirci bu konuda Haydarlar Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Şahin'den ve köyün muhtarı Kahraman Zeybek'ten destek alıyor.

Köy Muhtarının ve Dernek Başkanı Ekrem Şahin'in köyün gelenek, görenek, örf ve adetleri hakkındaki bilgileri ile hanımların evlerinde, sandıklarında sakladıkları asırlık kumaşları bir araya getiren Yasemin öğretmen, bu kumaşları en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yörük kültürüne sahip köyün kıyafet stilini yansıtan ama biraz modernize edilmiş kıyafetlerin görsel olarak oldukça güzel bir hale geldiğini belirten Demirci, ''Bu güzel çalışmayla hem köyün kültürüne sahip çıkmış, hem de kursiyerlerin günümüzde de rahatlıkla giyebileceği kıyafetler elde etmiş olduk'' dedi.

Bir halk eğitimi kursunun yalnızca bir kurstan ibaret olmadığını belirten Aziz Kılıçarslan, ''Bu kursların halkımıza, çevremize ve ait olduğu kültüre ne denli faydalar sağlayabileceğini ispatlayan mükemmel bir çalışma olmuş. Bu verimli çalışması için Yasemin öğretmenimize, muhtarımız Kahraman Zeybek ve Köy Derneği Başkanı Ekrem Şahin'e teşekkür ediyorum'' diye konuştu