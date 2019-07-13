Köydeki kötü kokuyu gidermek için çalışma başlatıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de foseptik çukurunun köy içinde bulunmasından kaynaklı kötü koku nedeniyle, İlçe Kaymakamlığı Özel İdaresi tarafından çalışama başlatıldı.

Başlatılan çalışma ile köy içinde bulunan foseptik çukurunun, köy dışına alınıyor.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Çalışmalar kapsamında özel İdare ekiplerimiz tarafından alt yapı çalışmaları için gerekli hazırlıklar yapılarak malzeme tedariği sağlandı. Daha sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanması için köyümüzün kanalizasyon foseptik çukurlarının yeniden kazılmasını gündeme alarak çalışmalara başladık. En yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız ve köydeki kokunun giderilmesini sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.