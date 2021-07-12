Köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapılıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mobil aşı ekipleri tarafından, ilçe köylerimizde planlaması yapılan Covid-19 mobil aşı uygulaması kapsamında vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. İlçemizde yapılan aşı oranının artması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor'' ifadelerini kullandı.