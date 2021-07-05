Köylerde sinek ve haşere ilaçlama çalışması

Kütahya İl Özel İdaresinin Kütahya'da 546 köyde sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı merkez köyler ile ilçelerinin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerin yaşanabilir hale gelmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması için altyapı, yol, eğitim gibi alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sağlıklı ve temiz bir çevre için de mücadele veren İl Özel İdaresi, köylerde belirli periyotlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Sinekle mücadele çalışması ile insan ve çevre sağlığının korunması, sineklerin ortaya çıkarması muhtemel salgın hastalıkların önlenmesi hedefleniyor. Köyler, özel ekipman ve araçlarla taranıp ilaçlanıyor.

6 ekip, 18 personelle gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaların Ekim ayına kadar devam edeceği belirtildi.