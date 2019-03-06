İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylü-devlet işbirliğiyle çok amaçlı salon

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde köylü-devlet işbirliği ile çok amaçlı salon yapımına başlandığı bildirildi.


Bir süre önce yapımına başlanan iki katlı binanın ilk katının beton atımı için butona Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Köy Muhtarı İhsan Pektaş birlikte bastılar.


Köy Muhtarı İhsan Pektaş Piyade mevkiinde 500 metrekarelik alanda inşaatına başlanan çok amaçlı salonun yapımına köylü olarak iş gücü ve maddi katkıda bulunacaklarını belirtti.


2004 yılından bu yana köye hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ve önemli projelere imza attıklarını söyleyen Pektaş, "Hizmet süremizce devletimiz desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Yapımına bir süre önce başladığımız iki katlı çok amaçlı salonun ilk katında mutfak ve yemek salonu, ikinci katında ise köyümüzde ihtiyaç duyulan düğün ve toplantı salonu olarak hizmete girecek. Yaklaşık 400 bin liraya mal olacak salonun yapımına katkılarından dolayı Kaymakamımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Özel İdare Müdürümüze, İl Genel Meclisi üyelerimize ve köy halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.