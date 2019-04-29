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Köylü kadınların geleneksel gözleme ve helva hayrı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde kadınlar tarafından geleneksel gözleme ve helva hayrı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde kadınlar tarafından geleneksel gözleme ve helva hayrı gerçekleştirildi.


Kendi aralarında organize olan köylü kadınlar sabah erken saatlerde köy alanına toplanarak evlerinden getirdikleri malzemelerden saclarda pişirdikleri gözlemeleri ve yaptıkları un helvasını köy halkına dağıtıyorlar.


Köy Muhtarı Mustafa Altın, köylü kadınların her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri hayır organizasyonunun her yıl en az yılda dört defa tekrar edildiğini ifade etti.


Altın,” Gözleme ve helva hayrı bu dönemde en az dört defa haftada bir gün değişik mahallelerimizde geleneksel olarak sürdürülmektedir. Gün boyu kızgın sacların başında canla başla çalışan, un helvası basan kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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