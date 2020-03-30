İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de bir araya gelen köylüler, Korona virüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de bir araya gelen köylüler, Korona virüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.


Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüs hastalığının sona ermesi için hayırsever köy halkının katkılarıyla 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, “ Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki her eve dağıttık. Korona virüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim Korona virüsten milletimizi korusun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.