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Köylüler Korona virüsün defi için kurban kesti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde yaşayanlar Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için 6 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde yaşayanlar Korona virüs Covid-19 salgınından kurtulmak için 6 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.


Şeyhler köyü muhtarı Mustafa Altın, Korona virüs ve diğer hastalıklara şifa niyetine köy halkının katkılarıyla temin ettikleri 6 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan kurban ettiklerini söyleyerek, ”Türbe önünde kestiğimiz kurbanları evlere dağıttık. Allah kurbanlarımızı kabul etsin ve bizleri bu Korona virüs belasından kurtarsın. Gerek maddi gerekse manevi katkılarından dolayı köy halkıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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